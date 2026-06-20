３１年ぶりとなる大相撲のパリ公演が１３、１４日に行われ、約１万５千人収容のアコー・アリーナは２日間とも「満員御礼」となる大盛況だった。会場には、女優・杏も訪れていたようだ。２０日、「大相撲パリ場所」と、ストライプのモノトーンの着物に、モノトーンの帯というモダンな和装で撮影した会場での写真をＳＮＳにアップ。モデル出身で、身長１７４ｃｍとあって、帯の位置はすらりと高く、メガネやバッグの小物使いもお