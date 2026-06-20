ロボット製造企業を視察する上海税関の職員。（上海＝新華社配信）【新華社上海6月20日】中国の上海税関が18日に発表したデータによると、今年1〜5月に上海の通関地から輸出された各種ロボットの輸出額は83億6千万元（1元＝24円）に達した。輸出先は113カ国・地域に及び、輸出額は同期間の中国全体の4割超を占め、国内首位だった。品目別では、ロボット掃除機などの清掃ロボットが61億1千万元で、上海のロボット輸出額全体の71