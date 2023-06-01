水戸がJ2横浜FCのGKヤクブ・スウォビィク（34）の獲得に動いていることが20日、分かった。複数の関係者によると交渉は大詰めを迎えているという。元ポーランド代表のスウォビィクは安定したシュートストップに定評がある。19〜23年に仙台、FC東京で守護神を務め、昨夏に再来日した。百年構想リーグは開幕前に負傷した影響で出場がなかった。J1初挑戦の水戸は、残留に向けてセンターラインを中心に積極的な補強に動いている。