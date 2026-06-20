岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は5日目を終えた。オールスター競輪ファン投票中間発表1位の真杉匠（27＝栃木）。準決9R、中団から捲って2着で決勝進出を決めた。今年は日本選手権決勝（3着）と地元の宇都宮記念決勝（2着）でいずれも近畿勢に敗れた。「ずっと近畿勢にやられているので1人でも勝ちたい」と闘志むき出しで臨む。G1優勝は23年競輪祭を最後に遠ざかっている。「（23年は）1年で（G1を）2個獲ったのに、