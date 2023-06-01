埼玉県八潮市で昨年１月に発生した県道陥没事故の後、休業していた喫茶店「青柳」が１９日、約１年５か月ぶりに営業を再開した。穴から約２０メートルの場所にある店舗で客を迎えた経営者の松井多恵子さん（８２）は、「客足が戻るか分からないが、陥没事故に負けたくない」と前を向く。（さいたま支局大須賀軒一）「こだわりの味。やっぱりここのカレーはおいしい」。一番乗りした女性客（８１）が笑顔を見せた。松井さんは