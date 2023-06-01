きのう（20日）横浜市の公園で、30代の男性が後ろから刃物のようなもので刺される事件がありました。刺した人物は逃走しているということで、警察が傷害事件として行方を追っています。きのう（20日）午後6時ごろ、横浜市神奈川区にある三ツ沢公園で、「『ランニングをしていたら突き飛ばされて刺された』という人が来た」と、病院から110番通報がありました。警察によりますと、男性は30代で、刃物のようなもので右脇腹あたりを刺