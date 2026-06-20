サッカー日本代表決戦前夜の特別企画！W杯にすべてを懸ける男たちの物語に迫る。「夢の舞台で頂点へ」堂安律が語る日本代表としての決意。長友佑都のストイックな私生活を大公開。さらに、遠藤保仁、川島永嗣、吉田麻也…レジェンドたちの貴重な名場面も続々登場。スタジオでは大久保嘉人が日本代表の強さとチュニジア戦の展望を語る。