1981（昭和56）年6月21日、東京・慶応大病院で胸部の解離性大動脈瘤の手術を受けた石原裕次郎さんが、入院以来約2カ月ぶりに元気な姿を見せた。まき子夫人、渡哲也さんに付き添われて屋上に現れ、しっかりした足取りで散歩。集まったファンに「三途の川から帰ってくることができました。ありがとう」と述べた。