イラン国営メディアによりますと、イランの軍事当局は「ホルムズ海峡を封鎖する」とする声明を出しました。理由については、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結を明記した覚書にアメリカが違反しているためとしたほか、イスラエルがレバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」との停戦合意に違反し、レバノン南部への攻撃を続け、撤退していないことへの対応だとしています。