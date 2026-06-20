◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）日本から出走したライアン・ムーア騎手＝英国＝騎乗のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）と、鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝騎乗のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は敗れた。日本調教馬は４度目の挑戦だったが、今年も勝てず。ロイヤルアスコット開催