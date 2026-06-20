バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンドで第２週第３戦のドミニカ共和国戦（２０日、フィリピン・マニラ）で、日本の連勝が６でストップした。開幕から無傷の６連勝だった日本は、主将の石川真佑（エジザジュバシュ）を温存。今大会最下位位の相手に対し、第１セットを２５―１７で先取するも、第２セットを２０―２５で落とす。第３セットもジュースの末に２６―２８で屈し、後がない第４セットは２３―