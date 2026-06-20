宇都宮中央署は20日、宇都宮市の観光施設「大谷資料館」の駐車場でドリフト走行をしタイヤ痕を付けたとして、器物損壊容疑で、オランダ国籍の自称建設会社経営者（32）を逮捕した。この駐車場では、過去にも複数のドリフトなどの迷惑行為があり、動画も拡散していた。