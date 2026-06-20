かつて一世を風靡（ふうび）した人に迫る「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像ＳＨＯＷ」が、２１日午後６時半からテレビ東京系で放送される。同番組は一世を風靡した“歴代”の人物たちの衝撃の現在の姿を追いかける“イッキ見”ビフォー・アフター映像ＳＨＯＷ。ＭＣを霜降り明星・せいやが務め、ぐんま大使・中山秀征、戦隊シリーズ出演者・ホラン千秋ら“歴代”の人物たちをゲストに迎えて、今に迫る。“歴代”の宝く