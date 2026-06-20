声優の由良朱合（ゆら・あかり＝27）が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】生おへそ＆生美脚オトナ度はムンムンと上昇中 自身のインスタグラムには上着をぺろんとめくったあざとすぎるメガネ姿、しゃがんで上着からちょっぴりハミ出す姿、旅館で浴衣をはだけたショットなどを披露。お風呂ではベージュの衣装と肌の境目が分かりにくく、一瞬ドキッとさせられる。「私史上一番挑