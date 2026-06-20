■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド 日本 1ー3 ドミニカ共和国（日本時間20日、フィリピン）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ、ネーションズリーグ。前回4位の女子日本代表（世界ランク4位）は、今大会最下位のドミニカ共和国（同12位）に1ー3（25ー17、20ー25、26ー28、23ー25）で