ウニベルシダ・デ・チレのフェルナンド・ガゴ監督が、心血管系の問題で緊急入院していたことがわかった。ウニベルシダ・デ・チレが19日に指揮官の健康状態について報告した。現在40歳のガゴ監督は現役時代にボカ・ジュニオルスやレアル・マドリード、ローマといったクラブで活躍した元アルゼンチン代表MF。現役引退後は母国のラシン・クラブ、古巣のボカ、メキシコのグアダラハラといったクラブの指揮官を歴任し、2026年3月か