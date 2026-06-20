ブラジル代表MFカゼミーロのインテル・マイアミ加入が決定的となったようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。ロマーノ氏によれば、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団しフリートランスファーとなるカゼミーロは、かねてより有力な新天地と報じられたメジャーリーグ・サッカー（MLS）に所属するチームと口頭合意。現在、ブラジル代表としてFIFAワールドカップ2026に参戦している中、正