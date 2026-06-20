東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる長男を出産したと報告した。4月30日のテレビ出演を最後に産休入りしていた。浦口アナは「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です。先日、無事に元気な男の子を出産しました」と報告。「くるくる変わる表情も、泣き声も、ふにゃふにゃした動きも、どの瞬間も愛し