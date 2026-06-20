『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"』 EXILE THE SECONDの２年ぶり４度目のアリーナツアー『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"』が６月20日、静岡・エコパアリーナで初日を迎えた。【写真】EXILE THE SECOND、静岡公演の模様EXILE THE SECONDは、“LDH PERFECT YEAR”となる今年、本日の静岡公演を皮切りに、全国３都市５公演を巡る。