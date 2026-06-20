スーパーミステリー・マガジン「ムー」（ワン・パブリッシング）と株式会社モリトクのコラボグッズ第2弾が、全国の100円ショップにて販売されている。 【画像】史上最多のラインナップ「ムー」の100円グッズ 両者によるコラボ商品は2024年から毎年展開されており、今回は2026年は4月に発売された第1弾のキッチンラインナップに続く展開となる。第1弾では「ムー」のロゴをあしらったラ