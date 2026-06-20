天皇皇后両陛下が、先ほど、公式訪問先のベルギーに到着されました。【写真を見る】天皇皇后両陛下がオランダからベルギーに到着皇太子エリザベート王女（24）が笑顔で出迎え両陛下そろっての複数国訪問は24年ぶり現地時間の20日、両陛下は、ベルギーのメルスブルク軍用空港に到着し、国王夫妻の長女で皇太子のエリザベート王女（24）らから出迎えを受けられました。王女からの紹介でベルギーの政府関係者とあいさつをされる場