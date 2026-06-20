南の海上で台風7号が発生しました。来週中頃には沖縄に近づくおそれがあり、今後の動きに注意が必要です。フィリピンの東で、20日の朝、台風7号が発生しました。今後は発達しながら西よりに進む見込みで、一時的に強い勢力になったあと、25日頃には、沖縄に近づくおそれがあります。今後の情報に注意し、早めに台風への備えをしてください。