サッカー元日本代表の北沢豪氏（57）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）で日本が20日（日本時間21日）に対戦するチュニジアの戦術を分析した。番組の企画で、チュニジアを現地取材。現地のサッカー記者とともに、チュニジアが国内合宿を行っていた北西部の都市タバルカへ向かった。チームは北沢氏らを温かく受け入れ、練習施設や選手ら