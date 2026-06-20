J2磐田が来季の新戦力として、J1神戸の元日本代表MF乾貴士（38）を獲得することが20日までに決定的となった。乾は同じ静岡のJ2藤枝も獲得に動いていたが、争奪戦を制した。磐田は25年シーズンまで清水を率い、今季神戸でコーチを務めた秋葉忠宏氏（50）が来季の監督に就任。補強を進める中、昨季まで秋葉監督率いる清水で主力として活躍し、今季は共に神戸の百年構想リーグ優勝に貢献した司令塔の獲得に動いた。乾は百年構想