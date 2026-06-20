【競馬】3歳以上1勝クラス（6月20日／阪神競馬場・芝2400メートル）【映像】“5.2億の馬”内から豪快に抜け出す圧巻レース（実際の様子）20日の阪神7Rで素質馬サガルマータ（牡3、栗東・福永）が待望の2勝目を記録。ファンは“クラシックラスト1冠”への期待を膨らませている。2020年の無敗の3冠馬・コントレイルの初年度産駒となるサガルマータは、2023年のセレクトセールで5億2000万