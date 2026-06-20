４月下旬にスタートした日本テレビの新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜、後１０・００）が２０日、放送され、２１日（現地時間２０日）にサッカーＷ杯でチュニジアと対戦する日本代表について冒頭から特集した。３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身したＭＣの和久田麻由子アナウンサー（３７）は、中村敬斗がファッション系誌の表紙やモデルをつとめたことが紹介されると、「いや〜、中村敬斗選手ですよね。私