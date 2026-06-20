ようやく添い寝が成功したのに▶▶この作品を最初から読む静かな夜にまったりと過ごすキュルガと飼い主のフータ、そして妹のピーちゃん。クスッと笑える大人気のエピソード！YouTubeアニメも注目を集め、ますます盛り上がりを見せている『夜は猫といっしょ』。何気ない日々の中でマンチカンの猫・キュルガが見せる、かわいくて不思議なその生態と気まぐれな仕草に翻弄されつつも、その愛らしさに癒やされること間違いな
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