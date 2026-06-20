レクサス・ノッティンガム・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：イギリス ノッティンガム コート：芝 結果：[マリア コジレワ / イリーナ シマノビッチ] 1 - 2 [青山 修子 / チャン ハオチン] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・ノッティンガム・オープン第6日がイギリス ノッティンガムで行われ、女子ダブルス準決勝で、マリア コジレワ / イリーナ