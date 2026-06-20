20日（土）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子 予選ラウンド第2週の3戦目が行われ、バレーボール女子日本代表は女子ドミニカ共和国代表と対戦した。 3日（水）より開幕したVNL2026。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督率いる女子日本代表は、ここまで開幕6連勝を飾っている。この試合の対戦相手であるドミニカ共和国はFIVB世界ランキング12位で、今大会はここまで6戦