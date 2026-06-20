お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。航空特殊無線技士となったことを報告した。鰻はセスナの操縦免許を取得中だが、夏頃に単独飛行の許可が出たものの、そのためには「絶対に航空無線の資格がいる」ことから、取得したもの。鰻は「資格」とし「航空特殊無線技士になりました。無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗