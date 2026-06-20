天皇皇后両陛下は、2か国目の公式訪問先ベルギーに到着されました。天皇皇后両陛下は、現地時間の20日午前11時半すぎ、ベルギー・ブリュッセルのメルスブルク軍用空港に、政府専用機で到着されました。両陛下は、フィリップ国王夫妻の長女で皇太子のエリザベート王女から出迎えを受け、皇后さまは王女とチークキスを交わされました。両陛下は22日まで国王夫妻の特別な配慮により、ナミュール県南東部にある王室の別邸「シエルニョ