『MAZZEL DUO MISSION』（C）フジテレビ フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』の新シーズンがいよいよ始動する。シーズン２第１回目は、６月22日正午よりFODプレミアムで配信開始。新シーズンもMAZZELメンバーが様々なミッションにガチで挑戦する。【写真】『MAZZEL DUO MISSION』アザーカット『MAZZEL DUO MISSION』は、新世