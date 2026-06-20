お笑いタレント明石家さんま（70）が、20日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、16日、17日に女優の中村玉緒さんの通夜、告別式に参列したことへの思いを語った。玉緒さんは9日に肺炎のため86歳で死去。さんまは玉緒さんのユニークなキャラクターを見出してバラエティー番組に誘い、「お母さん」と呼んで慕っていたさんまは両日とも参列した。さんまが有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれ