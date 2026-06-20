実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。会社を退職しようと思っている視聴者に痛烈なアドバイスを送る場面があった。退職を考えている視聴者から「嫌いな上司が自分のことだけ、呼び捨てでタメ口です。なにかガツンと一言言ってやりたいのですが、ひろゆきさんならどう言いますか?」といった質問が寄せられた。これに、ひろゆき氏は「その上司をタメ口で呼べばいいんじゃないの?