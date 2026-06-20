飛び込み女子で元世界選手権日本代表の馬淵優佳さんが２０日、自身のインスタグラムを更新。「現役復帰…！？ではありません。笑ジュニアのチーム水着作ったらわたしも欲しくなっちゃって…」とつづり、プールサイドで水着にショートパンツ姿の自身の写真を投稿した。水着は虹色が放射線状に広がるエネルギッシュなデザインで、もう１枚もカラフルでポップなモダンアート感のあるデザイン。フォロワーからは「やっぱりよく似