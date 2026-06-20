16-17シーズンからスタートしたペップ・グアルディオラ体制が終わりを迎え、新政権に移行するマンチェスター・シティ。新指揮官は元チェルシーのエンツォ・マレスカと報じられているが、未だ正式な発表はない。マレスカの監督就任が遅れている理由は、シティがチェルシー所属時にマレスカと交渉したことが理由となっているようだ。このことでチェルシーはシティに対し、賠償金を要求している。『TheGuardian』が詳細を報じた。ただ