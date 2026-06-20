２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」（土曜・午後７時）に、サッカー通で知られる明石家さんまが出演。日本での事前収録で、堂安律にインタビューした。以前から交流があり、堂安の結婚披露宴にも出席しているさんま。歌手で俳優の木村拓哉とさんま、堂安の豪華メンバーで食事をしたこともあり「芸能界でさんまと木村に囲まれてご飯食べ