サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、背番号「8」への思いを語った。俳優の竹内涼真がインタビュアーを務めた事前インタビューで、1日に行われた。久保は前日5月31日のアイスランド戦で、8番を背負ってプレーしていた。8番への思いを聞かれた久保は、代表で長くこの番号を背負ってきた南野拓実（31＝モナコ）