6月20日、函館競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（ダ1700m）は、舟山瑠泉騎乗の1番人気、ディナン（牡4・栗東・杉山佳明）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にリュウカルネ（牡3・美浦・伊藤圭三）、3着に2番人気のゴールドブレイズ（牡3・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:44.7（良）。【レース動画】園田から転入の無敗馬が快勝…函館12R地方3戦3勝の実力示す舟山瑠泉騎乗の1番人気、ディナンが鮮やかな逃げ切りで中