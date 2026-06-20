今年第7号の台風「メーカラー（Mekkhala）」が発生しました。「メーカラー」はタイによる命名で、「雷の天使」を意味しています。「メーカラー」は時速15〜20キロ程度の速度で西寄りの北方向へ進み、今後さらに勢力を強め、最大では超大型（瞬間風速52〜60メートル）に発達する可能性があります。また、徐々に台湾島南東沖の海域へ接近するとみられています。ただし、現時点ではその後の進路には依然として大きな不確実性が残って