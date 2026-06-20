2026年6月20日、札幌市西区の病院駐車場で73歳の女性が乗用車にひかれ、意識不明の状態で病院に搬送された事故で、その後、搬送先の病院で女性の死亡が確認されました。事故があったのは、札幌市西区八軒2条西1丁目の病院駐車場です。20日午後3時ごろ、病院関係者から「車と歩行者の事故で、歩行者が車の下敷きになっている」と消防に通報がありました。警察によりますと、乗用車が駐車場から車道に出ようとした際に、歩いていた長