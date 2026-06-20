サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、チームの雰囲気について語った。俳優の竹内涼真がインタビュアーを務めた事前インタビュー。竹内からは「はたから見ていても、チームの雰囲気って凄くいいのかなって。チーム内の雰囲気はどうですか？」と問われた。久保は「よく歴代最強だと常日ごろから言われています