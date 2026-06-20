お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（４５）が２０日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブＴＶ」に出演。第１子が誕生していたことを明かした。「【爆買い】みちょぱに出産お祝い！！実は吉村崇も報告！！」と題された動画では、題名の通り、妊娠中のタレント?みちょぱ?こと池田美優への出産祝いを購入するという企画を実施。吉村は「僕もプライベートで買っていいですか？」と赤ちゃん用のグ