元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が２０日、「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析ＳＰ！」（日本テレビ系）にメキシコから中継で出演した。初戦のオランダ戦の解説で発した「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「誰？」「１１番がうざい」といった?本田語録?が話題となり、質問が集中した。明石家さんまが「本田選手の狙い通りだった思います。日本選手にさんを付けて、オランダの選手に『あれ誰や？』って。完
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