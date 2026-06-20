ボーカルグループ・Little Glee Monsterが19日、東京・新宿区にある東急歌舞伎町タワー前のシネシティ広場で自身最大規模となるフリーライブを開催。体調不良でMAYUさん、結海さんの2人が欠席する中、4人で全6曲をパフォーマンスしました。フリーライブの開催はミカさん、結海さん、miyouさんが加入した直後の2022年11月以来約3年半ぶり。主催者発表によると集まった観客は約3000人。4人が観客の前に姿を見せると、かれんさんの「