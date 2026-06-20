G7サミットの際に面会するトランプ米大統領（左）とイタリアのメローニ首相＝17日、フランス東部エビアン（イタリア首相府提供・共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、先進7カ国首脳会議（G7サミット）でのイタリアのメローニ首相とのツーショット写真を巡り、メローニ氏が「一緒に撮ろうと何度も頼んできた」と改めて交流サイト（SNS）で主張した。19日に放送されたイタリアのテレビ番組での発言を繰り返した。こ