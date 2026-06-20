ＡＫＢ４８の坂川陽香（ひゆか＝１９）と徳永羚海（れみ＝１９）が出演するレギュラーラジオ番組「ＡＫＢ４８れみひゅーレディオ！！」が、８月１３、１４日に開催される鳥取県の夏のイベント「鳥取しゃんしゃん祭」の会場で公開収録することが２０日、決定した。公開収録は１３日に実施する。同日にＢＳＳラジオ（山陰放送）で生放送される特別番組「第６２回鳥取しゃんしゃん祭」にもゲスト出演する。２人は、チーム８