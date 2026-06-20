【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、G7サミットでのイタリアのメローニ首相とのツーショット写真を巡り、メローニ氏が「一緒に撮ろうと何度も頼んできた」と改めてSNSで主張した。19日に放送されたイタリアのテレビ番組での発言を繰り返した。