「抱いた瞬間に笑いよったんです」お笑いタレントの明石家さんまが、義理の孫との初対面エピソードを語った――。明石家さんま○「もうアカンな」「あの瞬間で心はメロメロに」13日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、「俺、子供とワンちゃんにすごい愛されるのは、前からわかってたんですけど」と切り出したさんま。長男・二千翔さんに子供が産まれ、はじめて会いに行ったといい、「義理の息子やから