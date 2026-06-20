１９日、東莞市望牛墩鎮の寮厦河で熱戦を繰り広げるドラゴンボート。（東莞＝新華社記者／黄国保）【新華社東莞6月20日】中国広東省の各地では旧暦5月5日の端午節を迎えた19日、ドラゴンボートレースが開かれた。東莞市望牛墩鎮を流れる寮厦河では、17の村から参加したチームが熱戦を繰り広げた。１９日、東莞市望牛墩鎮の寮厦河で熱戦を繰り広げるドラゴンボート。（東莞＝新華社記者／黄国保）１９日、東莞